От жары к резкому похолоданию: какой будет погода в сентябре

Погода в Украине в сентябре будет переменчивой. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань будет и жара, и дожди, и похолодание.

Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз в сентябре:

1-2 числа будет сухо и жарко;

3-5 – дожди;

7-10 – ясно, тепло;

11-12 и 18 сентября – дожди;

13-17 – сухо, тепло, но ветрено;

19-23 – сухо;

24-25 – дожди;

26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности