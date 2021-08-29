Общество

От жары к резкому похолоданию: какой будет погода в сентябре

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

От жары к резкому похолоданию: какой будет погода в сентябре

Погода в Украине в сентябре будет переменчивой. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань будет и жара, и дожди, и похолодание. 

Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз в сентябре:

  • 1-2 числа будет сухо и жарко;
  • 3-5 – дожди;
  • 7-10 – ясно, тепло;
  • 11-12 и 18 сентября – дожди;
  • 13-17 – сухо, тепло, но ветрено;
  • 19-23 – сухо;
  • 24-25 – дожди;
  • 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины: 100% плюсов

2 часа ago

ЦБ Китая призвал «держаться подальше» от биткоина и криптовалют

2 часа ago

“Днепр-1” в дополнительное время завоевал победу над “Металлист-1925”

3 часа ago

“Днепр-1” в дополнительное время завоевал победу над “Металлист-1925”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button