Общество
От жары к резкому похолоданию: какой будет погода в сентябре
Погода в Украине в сентябре будет переменчивой. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань будет и жара, и дожди, и похолодание.
Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода.
В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз в сентябре:
- 1-2 числа будет сухо и жарко;
- 3-5 – дожди;
- 7-10 – ясно, тепло;
- 11-12 и 18 сентября – дожди;
- 13-17 – сухо, тепло, но ветрено;
- 19-23 – сухо;
- 24-25 – дожди;
- 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.
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По материалам: Подробности