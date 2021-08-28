” src=”/wp-content/uploads/2021/08/a6c328abaef95c552a61b9e858d69f23.jpeg” alt=”Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня” width=”100%” />

30 августа Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.

Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.

По материалам: Подробности