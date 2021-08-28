Общество

Сильный град засыпал район Куритиба на юге Бразилии

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Район Куритиба наюге Бразилии впонедельник оказался покрытым белым одеялом после сильного града. Льдом были покрыты улицы, автостоянки икрыши домов, сообщает Globo.com.

ВКампо-Ларго встоличном регионе более 200 человек обратились вСлужбу гражданской обороны икгородским властям спросьбой предоставить брезенты для покрытия крыш вгороде.

Вгороде Куритиба вышли изстроя несколько светофоров после сильного дождя сградом.

Сильные осадки иград были вызваны прохождением врегионе области низкого давления.

По материалам: Gismeteo

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