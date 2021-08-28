Общество

Редкий августовский снегопад накрыл чилийскую пустыню Атакама

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Редкий снегопад вчетверг удивил жителей Сальвадора, небольшого городка, расположенного вчилийской пустыне Атакама, сообщает Uzreport.

Высота снежного покрова врегионе, где ежегодно выпадает всего несколько миллиметров дождя, местами достигла 15см.

Снегопады впустыне Атакама наблюдаются обычно каждые четыре года виюне ииюле, поэтому августовский снегопад считается редкостью.

Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней вмире, где всреднем выпадает от12до16миллиметров осадков вгод.

По материалам: Gismeteo

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