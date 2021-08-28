Разведка США раскрыла невероятные данные о происхождении COVID-19

Разведка США раскрыла новые данные о происхождении коронавируса. В них говорится, что COVID-19 не был разработан, как биологическое оружие. Об этом говорится в отчете Офиса Директора Национальной разведки США.

Разведка до сих пор не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Там существуют разногласия по поводу версий. Одна из версий говорит о том, что вирус передался от животного человеку естественным путем. Вторая – коронавирус возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. Разведка считает обе версии правдоподобными.

"Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент", – говорится в докладе.

Однако разведка опровергает версию, что вирус был создан как биологическое оружие.

"Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", – говорится в докладе разведки.

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Читайте также, ученые из США провели ряд экспериментов и выяснили, какой тип защитных масок показал наилучшую эффективность в защите от COVID-19. Наибольший уровень эффективности оказался у медицинских средств индивидуальной защиты, обеспечивающие от 38.5 до 80% в зависимости от типа фиксации на лице.

Кроме того, французская компания Geochanre начала выпуск медицинских масок, произведенных из конопли. Средства индивидуальной защиты покрыты тонким слоем ткани из компостируемого кукурузного крахмала, чтобы не натирать лицо.

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По материалам: Подробности