Приметы на Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. В народе этот праздник называют Приснодевы Марии или Первой Пречистой. Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати самых крупных христианских праздников.
28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.
На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.
Что категорически нельзя делать в этот день
- Нельзя ссориться и конфликтовать с родными и близкими
- Нельзя отказывать в помощи – нужно выполнить просьбу
- Нельзя ходить босиком по росе – считается, что на утренней траве слезы Пресвятой Богородицы и можно навлечь на себя болезни и беды
- Нельзя в этот день надевать старую или неудобную обувь, это привлечет трудности и проблемы
- Незамужним ранним утром нельзя ни с кем разговаривать – пока она умоется холодной водой
- Нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб нужно ломать руками
- Нельзя заниматься домашними делами – уборкой, стиркой и шитьем
- Нельзя разводить костры – это может привлечь беду
- Народные приметы на Успение
Погода на Успение
- Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым
- Радуга в этот день – к теплой осени
- Туман утром – к богатому урожаю грибов
- Иней утром – быстро наступят холода
- Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега
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По материалам: Подробности