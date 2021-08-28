Общество

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты 28 августа

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Приметы на Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. В народе этот праздник называют Приснодевы Марии или Первой Пречистой. Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати самых крупных христианских праздников.

 

28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.

На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Нельзя ссориться и конфликтовать с родными и близкими
  • Нельзя отказывать в помощи – нужно выполнить просьбу
  • Нельзя ходить босиком по росе – считается, что на утренней траве слезы Пресвятой Богородицы и можно навлечь на себя болезни и беды
  • Нельзя в этот день надевать старую или неудобную обувь, это привлечет трудности и проблемы
  • Незамужним ранним утром нельзя ни с кем разговаривать – пока она умоется холодной водой
  • Нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб нужно ломать руками
  • Нельзя заниматься домашними делами – уборкой, стиркой и шитьем
  • Нельзя разводить костры – это может привлечь беду
  • Народные приметы на Успение

Погода на Успение 

  • Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым
  • Радуга в этот день – к теплой осени
  • Туман утром – к богатому урожаю грибов
  • Иней утром – быстро наступят холода
  • Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега

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По материалам: Подробности

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