Похолодание и ливни: прогноз погоды на последние выходные лета
На эти выходные 28 и 29 августа в Украине похолодает и будут идти дожди. Синоптики дали прогноз погоды на субботу и воскресенье.
Как сообщают в Укргидрометцентре, 28 августа дожди ожидаются в 10 областях. В частности, в Винницкой области будет еще и гроза.
Температура воздуха днем в западной части составит +18 +23, а ночью +10 +14. В восточной части днем будет +26 +30, а ночью +13 +18.
В Киеве в субботу будет сухо, температура воздуха днем составит +24 +26, а ночью +13 +15.
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29 августа дожди и грозы будут в западной части страны, там температура воздуха днем составит +18 +23, а ночью +10 +14.
В восточной части днем будет +28 +33, а ночью +13 +18. В Киеве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет +24 +26, а ночью +13 +15.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.
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По материалам: Подробности