Общество

Опубликован рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021

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Опубликован рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021

Составлен ежегодный рейтинг 200 лучших учреждений среднего образования по итогам внешнего независимого оценивания 2021 года. Об этом сообщает "Освіта.ua".

Школы в рейтинге отсортированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества тестов, которые сдали выпускники каждой школы.

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Всеукраинский перечень возглавляет киевский лицей "Интеллект" (163,3 балла), на второе место переместился Львовский физико-математический лицей при Львовском национальном университете им. Франко, замыкает тройку лидеров Черкасский физико-математический лицей.

В ТОП-10 лучших школ Украины – пять столичных: лицеи "Интеллект", "Научная смена" и "Престиж", естественнонаучный лицей №145 и Киевский лицей "КИ СКУЛ".

Опубликован рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021

В столице Украины ТОП-10 лучших школ выглядят так:

1. Лицей "Интеллект" – Дарницкий район.
2. Лицей "Научная смена" – Дарницкий район.
3. Лицей "Престиж" – Соломенский район.
4. Естественно-научный лицей № 145 – Печерский район.
5. Киевский лицей "КИ СКУЛ" – Святошинский район.
6. Научно-исследовательская школа "Базис" – Печерский район.
7. Физико-математический лицей КНУ им. Т. Шевченко – Голосеевский район.
8. Киево-Печерский лицей "Лидер" – Печерский район.
9. Гимназия №153 имени А. С. Пушкина – Шевченковский район.
10. Гимназия №178 – Соломенский район.

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Напомним, что Киев не будет закрывать садики и школы при следующей волне коронавируса.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
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