На Солнце произошла серия мощных вспышек

На Солнце третий день подряд идет череда вспышек. О повышенной солнечной активности сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За минувшие сутки специалисты отметили семь выбросов коронарного вещества класса C. Утром в субботу, 28 августа, они обнаружили более мощную вспышку класса М. Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.

По американской шкале космической погоды NOAA произошло "радиоизлучение типа IV", которое характеризуется как "крупные извержения на Солнце и обычно связаны с сильными выбросами корональной массы и солнечными радиационными бурями".

На сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН индекс активности повысили до оранжевого уровня.

Земля более суток будет "под обстрелом" солнечной плазмы, что приведет к увеличению радиационного фона, а также усилению колебаний магнитного поля Земли:

могут возникать слабые колебания в электросети;

возможно незначительное влияние на работу спутников;

северное сияние может быть видно в высоких широтах, то есть на севере США, Европы и России.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь медики советуют отказаться от чрезмерной физической нагрузки, употребления алкоголя, кофе и никотина. Также рекомендуется избегать недосыпа и стрессовых ситуаций.

Ранее сообщалось, что на Солнце открыт новый вид смертельно опасных вспышек.

По материалам: Подробности