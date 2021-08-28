Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и важные запреты 29 августа

Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно отметят 29 августа. Особенностью этот дня является то, что он завершает цикл из "Трех Спасов", а в храме освящаются орехи и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.

Ореховый Спас – это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.

Что нужно освятить в храме на Ореховый Спас

Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.

Важные приметы на 29 августа

Жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября.

Хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму.

Вдруг начался дождь, гремит гроза – к теплой осени.

Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.

Что строго запрещено делать на Хлебный Спас

Отказывать в милостыни нуждающимся.

Лениться и бездельничать – в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.

Ссориться, ругаться желать кому-либо зла – плохие мысли вернутся к вам бумерангом.

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По материалам: Подробности