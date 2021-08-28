29 августа в ряде областей Украины ожидаются дожди

Разведка США раскрыла невероятные данные о происхождении COVID-19

Сильный град засыпал район Куритиба на юге Бразилии

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты 28 августа

В Киеве 28 августа сохранится прохладная погода

Похолодание и ливни: прогноз погоды на последние выходные лета

«Желтое» предупреждение: в ряде областей Украины 28 августа ожидаются сильные дожди и туман

Под Одессой в детских игрушках нашли опасные вещества

Таяние ледников по всей планете вызвало движение земной коры