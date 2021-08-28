Общество

29 августа в ряде областей Украины ожидаются дожди

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Ввоскресенье, 29августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны пройдут дожди, местами— сгрозами, вЖитомирской иВинницкой областях ожидаются ливни свыпадением 17-20мм осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4-13м/с.

29 августа в ряде областей Украины ожидаются дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+19 °С, днем температура воздуха составит +20…+30 °С.

Назападе температура воздуха составит +12…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +16…+22 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +20…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+33 °С.

29 августа в ряде областей Украины ожидаются дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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