Общество
29 августа в ряде областей Украины ожидаются дожди
Ввоскресенье, 29августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны пройдут дожди, местами— сгрозами, вЖитомирской иВинницкой областях ожидаются ливни свыпадением 17-20мм осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4-13м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+19 °С, днем температура воздуха составит +20…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +12…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +16…+22 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +20…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+33 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo