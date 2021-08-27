Запад США пострадал от исторической засухи, охватившей 7 штатов
Согласно данным USDrought Monitor, посостоянию на27августа 7американских штатов испытывают сильную засуху: Калифорния, Невада, Орегон, Айдахо, Юта, Монтана иСеверная Дакота. Более 94% региона находятся втой или иной степени засухи, сообщает CNN.
©USDrought Monitor
Климатологи считают, что многолетняя засуха указывает наобострившийся климатический кризис, который влияет напогоду, водоснабжение, выращивание культур ивыработку электроэнергии.
Наиболее тревожная ситуация сложилась вКалифорнии, Орегоне иВашингтоне, где засуха названа исторически серьезной. Около 90% штата Калифорния находится вусловиях сильной или экстремальной засухи.
Помере нагревания планеты засуха, сильная жара иветры вызывают смертоносные лесные пожары. Научные исследования доказали, что рост выбросов СО2 влияет наповышение температур иувеличение площадей, охваченных пожарами наЗападе, особенно вКалифорнии.
Поинформации Национального межведомственного пожарного центра, нафоне засухи, усиленной изменениями климата, около 100 крупных лесных пожаров вСША сожгли более 1млн гектаров земли ирастительности.
Наэтой неделе вАризоне сприходом дождей в2раза сократились площади сэкстремальной иисключительной засухой. ВНью-Мексико также наблюдается улучшение условий: ссередины июля площадь территорий сэкстремальной засухой сократилась вдвое.
©CNBC
По материалам: Gismeteo