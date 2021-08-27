Заморозки и снег: народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021

Погода в Украине в начале сентября будет теплой в большинстве областей. Местами синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Какая погода будет в сентябре 2021 года рассказали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики напомнили, что сентябрь – это переходной месяц от лета к осени. Средняя месячная температура в сентябре обычно составляет +13 +17 градусов, в южной части +18 +20 градусов, в горных районах прохладнее, +9 +15 градусов.

В сентябре 2021 года синоптики прогнозируют в Украине среднюю температуру воздуха от +14 до +18 градусов, в Карпатах +11 +12 градусов. Как отмечают синоптики, эти показатели близки к климатическим нормам.

Осадков в сентябре будет немного, 34-70 мм, в Карпатах немного больше – 87-103 мм. Эти показатели тоже в пределах нормы.

Как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, в сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. Более того, по прогнозу народного синоптика, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Прогноз погоды на осень-2021:

в сентябре: 1-2 числа будет сухо и жарко, 3-5 — дожди, 7-10 — ясно, тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — ясно, тепло, но ветрено, 18 — дождь, 19-23 — сухо, 24-25 — дожди, 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

в октябре: 1-4 — холодно, пасмурно, 5-6 и 8-10 — дожди, 11-19 — пасмурно, холодно, 14 – заморозок, 20, 22-23 и 26 октября — дожди, 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

в ноябре: 1-4 — пасмурно, дожди, 4-15 — холодно, ночные заморозки, 8-10 — дожди и мокрый снег, 14 — снег, 16 и до конца месяца — мороз, 20, 24, 25 — снег.

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По материалам: Подробности