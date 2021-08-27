В Италии украинка выиграла в лотерею 2 миллиона евро (фото)

В итальянском городе Удине украинка купила в табачном киоске 5 лотерейных билетов за 50 евро, один из которых оказался с выигрышем в 2 миллиона евро. Об этом сообщает местное издание Friulisera.

Владельцы табачного магазина на улице Виа Рома Кан Ни и его жена, рассказали, что уроженка Украины является постоянной клиенткой и часто покупала 10-евровые скретч-карты лотереи Mega Miliardario. Свой счастливый билет она купила утром в среду, 25 августа.

"Счастливый" табачный киоск

По словам китайцев, ни они, ни сама украинка не могли поверить в столь крупный выигрыш, поэтому сделали ксерокопию скретч-карты для перепроверки.

Когда все подтвердилось, владельцы магазина повесили баннер о том, что "тут сорвали 2 миллиона евро", на которую сбежались журналисты.

Как оказалось, мини сенсация подпортила планы мэру Удине Пьетро Фонтанини, который перед местными выборами организовал награждение городского полицейского гарнизона, созвав пресс-конференцию. Градоначальник был неприятно удивлен, поскольку журналисты его проигнорировали, бросившись искать победительницу лотереи.

Украинка с прессой предпочла не общаться, поскольку опасается за свою безопасность. Известно лишь, что она работает сиделкой и давно проживает в Италии.

Ранее "Подробности" сообщали об американке, которая выиграла в лотерею 2 миллиона долларов благодаря счастливой ошибке. Женщина всегда покупала билеты в интернете, но на этот раз по ошибке купила сразу 50. Один из них оказался счастливым.

По материалам: Подробности