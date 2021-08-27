Общество

В 4-х областях Украины 27 августа объявлен наивысший уровень пожарной опасности

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27августа вЛуганской, Харьковской, Николаевской иХерсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В 4-х областях Украины 27 августа объявлен наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается разводить костры влесах илесопосадках; курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.

В 4-х областях Украины 27 августа объявлен наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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