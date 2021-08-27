Общество
В 4-х областях Украины 27 августа объявлен наивысший уровень пожарной опасности
27августа вЛуганской, Харьковской, Николаевской иХерсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
©pixabay.com
Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.
Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается разводить костры влесах илесопосадках; курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo