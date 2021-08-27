Талибы запретят музыку в Афганистане, но разрешат женщинам выходить на улицу
Движение "Талибан" запретит музыку в Афганистане, но разрешат женщинам выходить из дома. Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.
По словам представителя "Талибана", талибы готовы жить по современным канонам мирового общества, но не собираются отходить от законов ислама. Относительно музыки он был категоричен:
Музыка запрещена в исламе.
Талибы планируют "без оказания давления" убедить жителей Афганистана отказаться от прослушивания музыки в общественных местах, а в скором времени – запретят ее вовсе.
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Вместе с тем талибы снимают свой же запрет выходить женщинам из дома. Ранее лидеры движения заявили, что женщинам нельзя выходить из дома, поскольку талибы не обучены тому, как вести себя с ними.
Теперь правила смягчены: представительницы слабого пола смогут выходить из дома по своим делам без сопровождения мужчин, если будут прикрывать лицо чадрой.
Напомним, что ранее талибы заявили о том, что Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.
По материалам: Подробности