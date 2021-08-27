Тайфун «Омаис» ударил по Южной Корее: затоплены дома и дороги

Над Южной Кореей вечером 23августа прошел тайфун «Омаис», затопив дома, автомобильные дороги ижелезнодорожные пути. Порывы ветра достигали 18-19 метров всекунду. Сообщений отравмах или жертвах непоступало, сообщает Yonhap.

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Стихия вынудила покинуть свои дома более 1100 человек вгородах наюге страны, которые лежали наего пути. Вовторник утром «Омаис» превратился вовнетропический циклон, Предупреждения отайфунах, выпущенные накануне, были отменены, однако метеослужба сообщает опродолжающихся дождях. Вотдельных районах может выпасть до200мм осадков.

Первый всезоне тайфун, обрушившийся настрану, рассеялся над Восточным морем.

По материалам: Gismeteo