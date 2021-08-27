Таяние ледников по всей планете вызвало движение земной коры

Ученые изГарвардского университета вКембридже, США, сопоставили спутниковые данные опотерях льда вГренландии, Антарктиде, нагорных ледниках иледяных шапках сизменениями земной коры ивыявили еедеформацию. Движение происходит из-за отсутствия давления прежнего веса наповерхность, что приводит квертикальному игоризонтальному смещению земли, сообщает The Independent.

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Движение земной коры всреднем составляет несколько десятых миллиметра вгод, ноэтот показатель современем значительно меняется. Перераспределение массы между континентами иокеанами приводит кзначительной деформации.

За15лет таяние льда вГренландии ивАрктике заставило землю сместиться погоризонтали. Набольшей части территории Канады иСША земля смещалась на0,3мм вгод.

Утрата массы льда вызывает горизонтальные движения почв до0,15мм вгод. Таяние Гренландского ледникового щита иарктических ледников вызвало значительную горизонтальную ивертикальную деформацию коры, которая охватила большую часть Северного полушария.

Внаши дни ледники теряют на31% больше ледяного покрова вгод, чем 15лет назад. С2015 года 220тыс. горных ледников планеты ежегодно лишаются более 298 млрд тонн льда иснега.

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По материалам: Gismeteo