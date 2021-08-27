Общество

Штормовое предупреждение: на западе Украины 27 августа ожидаются грозы, шквалы, дожди и туман

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Назападе Украины 27августа ночью иутром местами ожидается туман, видимость снизится до200-500м. Ночью местами, днем повсей территории— грозы, сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.

Штормовое предупреждение: на западе Украины 27 августа ожидаются грозы, шквалы, дожди и туман

©pikist.com

Днем вовремя гроз местами прогнозируются порывы юго-восточного ветра ишквалы 15— 20м/с, значительные дожди, град. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Штормовое предупреждение: на западе Украины 27 августа ожидаются грозы, шквалы, дожди и туман

©Depositphotos

По материалам: Gismeteo

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