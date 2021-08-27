Общество

Погода в Украине 28 августа: переменная облачность, местами дожди

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Всубботу, 28августа, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вОдесской иХерсонской областях пройдут дожди, местами— сгрозами, вРовненской области прогнозируются ливни свыпадением более 20мм осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-11м/с.

Погода в Украине 28 августа: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

Вотдельных районах северных ивосточных областей ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до30-700м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+17 °С, днем температура воздуха составит +21…+27 °С.

Назападе температура воздуха составит +9…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+22 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+14…+18 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+30 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +16…+21 °С, днем воздух прогреется до+24…+29 °С.

Погода в Украине 28 августа: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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