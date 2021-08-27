Погода в Украине 28 августа: переменная облачность, местами дожди
Всубботу, 28августа, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вОдесской иХерсонской областях пройдут дожди, местами— сгрозами, вРовненской области прогнозируются ливни свыпадением более 20мм осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-11м/с.
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Вотдельных районах северных ивосточных областей ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до30-700м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+17 °С, днем температура воздуха составит +21…+27 °С.
Назападе температура воздуха составит +9…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+22 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+14…+18 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+30 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +16…+21 °С, днем воздух прогреется до+24…+29 °С.
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По материалам: Gismeteo