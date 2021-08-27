Общество

Под Одессой в детских игрушках нашли опасные вещества

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Под Одессой в детских игрушках нашли опасные вещества

В Одесской области в пластиковых игрушках "Зверята малыши" нашли в опасные для здоровья элементы, а именно завышенную массовую долю свинца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверята малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай).

Согласно результатам лабораторных исследований, массовая доля свинца в игрушке превышает норму в 164 раза, что опасно для здоровья.

Чем именно опасен свинец для организма:

  • свинец является ядовитым веществом, которое накапливается в организме и является особенно опасным для детей младшего возраста;
  • в организме свинец поражает мозг, печень, кости и почки. Также он может накапливаться и в зубах;
  • если вещество накапливается в костях, впоследствии оно попадает и в кровь. Во время беременности это может пагубно повлиять на развивающийся плод;

Читайте также о том, как мужчина перевозил кокаин в детских игрушках.

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По материалам: Подробности

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