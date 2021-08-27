Невакцинированных от коронавируса украинцев ждут строгие ограничения

На территории Украины рассматривается вариант введения ряда ограничений для граждан. которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такое заявление во время интервью BBC Украина сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, граждане, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, не смогут посещать мероприятия, где может распространяться инфекция, а также, в случае выхода на работу, они должны будут делать ПЦР-тесты и приносить их результаты работодателю.

Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть принцип вакцинируйся или тестируйся.

Отмечается, что ограничения введут только, когда, как минимум, половина украинцев сделают прививку и руководство страны будет уверено, что все граждане полностью обеспечены вакциной. При этом в Украине не будут действовать какие-либо "карательные меры" по отношению к людям, не сделавшим вакцину, так как иммунизация является добровольной.

Читайте также, на национальном складе Украины по состоянию на 26 2021 года августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. 2 млн доз препарата были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности