Общество

Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности

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Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.

Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:

Луганской,
Харьковской,
Одесской,
Николаевской,
Херсонской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность – угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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