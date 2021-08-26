Общество
Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.
Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:
Луганской,
Харьковской,
Одесской,
Николаевской,
Херсонской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность – угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
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По материалам: Подробности