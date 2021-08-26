В МОЗ заявили о готовности к новой волне коронавируса

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет. Он отметил, что система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Кузин рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа – 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавирус.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавирус. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация – обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", – сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным на коронавирус. Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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По материалам: Подробности