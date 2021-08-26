Общество
В Киеве 26 августа ожидается холодная и дождливая погода
Встолице 26августа ожидается пасмурная, холодная идождливая погода, ввечерние часы возможны грозы исильные осадки. Втечение дня может обрушиться до20мм дождя.
©JOHN TLUMACKI/ GLOBE STAFF
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +14…+18 °С.
Ветер переменных направлений, слабый.
Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.
Солнце взойдет в06:03, азайдет в19:55. Долгота дня составит 13ч 52мин.
Втечение дня— небольшие геомагнитные возмущения.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo