Общество

В Киеве 26 августа ожидается холодная и дождливая погода

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Встолице 26августа ожидается пасмурная, холодная идождливая погода, ввечерние часы возможны грозы исильные осадки. Втечение дня может обрушиться до20мм дождя.

В Киеве 26 августа ожидается холодная и дождливая погода

©JOHN TLUMACKI/ GLOBE STAFF

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +14…+18 °С.

Ветер переменных направлений, слабый.

Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.

Солнце взойдет в06:03, азайдет в19:55. Долгота дня составит 13ч 52мин.

Втечение дня— небольшие геомагнитные возмущения.

В Киеве 26 августа ожидается холодная и дождливая погода

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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