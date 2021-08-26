В Киеве 26 августа ожидается холодная и дождливая погода

Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности

Штормовое предупреждение: часть Украины 26 августа накроют грозы, град и шквалы

В ряде областей Украины 26 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность

Прогноз погоды на 26 августа: где пройдут грозы