Общество

Сильные дожди вызвали смертоносное наводнение на юге Камбоджи

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Многочасовой дождь вызвал внезапное наводнение вгороде Сиануквиль наюге Камбоджи. Погиб 1человек, сообщает Floodlist.

Министерство водных ресурсов иметеорологии Камбоджи предупредило 24августа, что система низкого давления принесет сильные дожди.

ВСиануквилле вовторник вечером выпало 279мм дождя, врезультате чего город погрузился под воду, глубина которой местами достигала 1м. Местных жителей призвали невыходить издомов. Один человек умер после того, как его унесло наводнение. Проводится оценка ущерба.

Как сообщалось ранее, сильные дожди вызвали внезапные наводнения наюге Франции иИспании.

По материалам: Gismeteo

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