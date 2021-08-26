Прогноз погоды на 26 августа: где пройдут грозы

Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет местами солнечной. Однако будут идти дожди в центральных, северных и некоторых южных областях.

Грозы не прогнозируют только на Западе Украины, а также в восточном и местами южном регионе. Температура воздуха изменится на несколько градусов – в большинстве регионов потеплеет.

На Западе прогнозируют солнечную погоду без осадков. Такой же погоды следует ожидать в Харьковской области, Луганской, Донецкой, а также в Херсонской и в Симферополе.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности