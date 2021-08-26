Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году украинцев дважды порадуют длинными выходными

В Украине в 2022 году дважды будет длинные выходные по четыре дня подряд. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина.

Отдохнуть украинцам правительство позволило на 8 марта (Международный женский день) и 28 июня (День Конституции). Рабочий график будет выглядеть так:

5, 6, 7, 8 марта – выходные, а суббота 12 марта – рабочий день за понедельник 7 марта;

25, 26, 27, 28 июня – выходные, а суббота 2 июля – рабочий день за понедельник 27 июня.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности. Его будут отмечать в День Крещения Киевской Руси-Украины – 28 июля.

Ранее "Подробности" опубликовали график выходных и праздников в сентябре 2021 года.

По материалам: Подробности