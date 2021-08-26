Общество

27 августа в Украине ожидаются дожди с грозами

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Впятницу, 27августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране пройдут дожди, местами— сгрозами, вСумской иПолтавской областях ожидаются ливни. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-10м/с.

27 августа в Украине ожидаются дожди с грозами

©pixabay.com

Вотдельных районах северных изападных областей ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до500-900м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+17 °С, днем температура воздуха составит +22…+24 °С.

Назападе температура воздуха составит +10…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +17…+23 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+18…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+28 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.

27 августа в Украине ожидаются дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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