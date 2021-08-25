В индийской столице Нью-Дели появилась «башня для смога»

ВИндии ведется борьба зачистоту воздуха, 23августа вНью-Дели была открыта первая «башня для смога». Специальное сооружение будет уменьшать загрязнение при помощи гигантских вентиляторов, сообщает Phys.org.

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Густой смог ежегодно приводит ктысячам преждевременных смертей вИндии.20млн жителей столичного региона страдают отзадымления. Концентрация вредных частиц ввоздухе Дели часто превышает безопасный предел в20раз, особенно зимой.

Набашне расположены 40вентиляторов, высота сооружения составляет 25м. Через фильтры будет проходить 1тыс. куб.мвоздуха всекунду, это в2раза уменьшит количество вредных частиц врадиусе 1кв.км.

Строительство башни обошлось в2млн долларов, возведение подобных сооружений повсему городу потребует огромных затрат, скептики считают, что усилия лучше направить наискоренение источников смога.

Воздух сильно загрязняют выхлопы транспортных средств, промышленная истроительная деятельность, сжигание отходов исухих остатков растительности после сбора урожая всоседних регионах.

Поданным Всемирной организации здравоохранения, вИндии находятся 14из15городов мира ссамым низким качеством воздуха. В2019 году поэтой причине встране умерло 1,67 млн человек, изних почти 17,5тыс. человек— вДели.

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По материалам: Gismeteo