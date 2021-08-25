Погода в Украине на 25 августа
На среду, 2 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погоду, тем не менее солнечно будет практически во всех областях, кроме северных областей и части центральных.
Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:
- в Черниговской области,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Житомирской.
В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26…+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.
В центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17…+19.
В Киеве день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20…+22 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины 25 августа
- Ужгород – +19…+21
- Львов – +17…+19
- Ивано-Франковск – +17…+19
- Тернополь – +17…+19
- Черновцы – +17…+19
- Хмельницкий – +17…+19
- Луцк – +17…+19
- Ривне – + 17…+19
- Житомир – +17…+19
- Винница – + 22…+24
- Одесса – + 27…+29
- Николаев – + 26…+28
- Херсон – + 27…+29
- Симферополь – + 26…+28
- Кропивницкий – +26…+28
- Черкассы – + 22…+24
- Чернигов – + 22…+24
- Сумы – + 23…+25
- Полтава – + 26…+28
- Днепр – + 27…+29
- Запорожье – + 27…+29
- Донецк – + 26…+28
- Луганск – + 26…+28
- Харьков – + 26…+28
- Киев – + 20…+22
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По материалам: Подробности