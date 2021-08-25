Общество

Погода в Украине на 25 августа

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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Погода в Украине на 25 августа

На среду, 2 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погоду, тем не менее солнечно будет практически во всех областях, кроме северных областей и части центральных.

Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:

  • в Черниговской области,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Житомирской.

В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26…+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.

В центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17…+19.

В Киеве день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20…+22 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа

  • Ужгород – +19…+21
  • Львов – +17…+19
  • Ивано-Франковск – +17…+19
  • Тернополь – +17…+19
  • Черновцы – +17…+19
  • Хмельницкий – +17…+19
  • Луцк – +17…+19
  • Ривне – + 17…+19
  • Житомир – +17…+19
  • Винница – + 22…+24
  • Одесса – + 27…+29
  • Николаев – + 26…+28
  • Херсон – + 27…+29
  • Симферополь – + 26…+28
  • Кропивницкий – +26…+28
  • Черкассы – + 22…+24
  • Чернигов – + 22…+24
  • Сумы – + 23…+25
  • Полтава – + 26…+28
  • Днепр – + 27…+29
  • Запорожье – + 27…+29
  • Донецк – + 26…+28
  • Луганск – + 26…+28
  • Харьков – + 26…+28
  • Киев – + 20…+22

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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