Погода в Украине на 25 августа

На среду, 2 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погоду, тем не менее солнечно будет практически во всех областях, кроме северных областей и части центральных.

Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:

в Черниговской области,

Сумской,

Полтавской,

Кировоградской,

Черкасской,

Киевской,

Житомирской.

В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26…+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.

В центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17…+19.

В Киеве день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20…+22 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа

Ужгород – +19…+21

Львов – +17…+19

Ивано-Франковск – +17…+19

Тернополь – +17…+19

Черновцы – +17…+19

Хмельницкий – +17…+19

Луцк – +17…+19

Ривне – + 17…+19

Житомир – +17…+19

Винница – + 22…+24

Одесса – + 27…+29

Николаев – + 26…+28

Херсон – + 27…+29

Симферополь – + 26…+28

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – + 22…+24

Чернигов – + 22…+24

Сумы – + 23…+25

Полтава – + 26…+28

Днепр – + 27…+29

Запорожье – + 27…+29

Донецк – + 26…+28

Луганск – + 26…+28

Харьков – + 26…+28

Киев – + 20…+22

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По материалам: Подробности