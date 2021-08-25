Общество

Ляшко сделал важное заявление о 1 сентября в Украине

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Ляшко сделал важное заявление о 1 сентября в Украине

В Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме. Но возможны и изменения. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По словам главы Минздрава, государство сегодня подготовлено к старту нового учебного года.

Он отметил, что сейчас Украина находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности, а потому нет необходимости переходить на дистанционное обучение.

"Мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу…" – сказал Ляшко.

При этом, отметил министр, если пойдут осложнения эпидемиологической ситуации и будет наблюдаться рост количества случаев заболевания на COVID-19, и, соответственно, страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень в рамках адаптивного карантина, то в таком случае будут работать только те школы, где вакцинировались более 80% педагогического состава.

Ранее сообщалось, что в школах Израиля начнут прививать детей от COVID.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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