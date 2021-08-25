Киевлян предупреждают о грозах 25 августа

25августа вКиеве ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый». ВКГГА просят соблюдать основные рекомендации вовремя ненастья.

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Так, специалисты рекомендуют вовремя грозы закрывать окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери. Вовремя сильного ветра закрыть плотно окна, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу, наулице держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Вслучае сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

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По материалам: Gismeteo