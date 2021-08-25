Общество

Киевлян предупреждают о грозах 25 августа

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25августа вКиеве ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый». ВКГГА просят соблюдать основные рекомендации вовремя ненастья.

Киевлян предупреждают о грозах 25 августа

©Depositphotos

Так, специалисты рекомендуют вовремя грозы закрывать окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери. Вовремя сильного ветра закрыть плотно окна, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу, наулице держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Вслучае сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Киевлян предупреждают о грозах 25 августа

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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