Общество

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

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Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

Как сообщали "Подробности", военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел 21 августа из аэропорта Кабула с эвакуированными людьми на борту. 

Военный Ил-76МД приземлился на аэродроме Исламабад (Пакистан). "Количество эвакуированных граждан и возвращении в Украину уточняется", – сообщал Генштаб ВСУ.

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

В Главном управлении разведки Минобороны позднее опубликовали эти фотографии и сообщили, что из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других стран. Из Исламабада воздушное судно направилось в Украину. 

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

В том числе Афганистан покинули и 12 граждан Украины, бывших военнослужащих, которые находились там как частные лица по контракту с компанией, являющейся субконтрактором ООН.

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

После смены власти наши контрактники оказались заблокированы талибами на военной базу возле Кабула. 

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

Около 150 граждан Украины заявили, что нуждаются в эвакуации из Афганистана. Их списки формируют наши посольства в Таджикистане и Пакистане.

16 августа Украина вывезла из страны 79 человек: 8 украинцев и 71 иностранца – граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

В аэропорту Кабула находится второй пассажирский самолет из Украины, готовый ко взлету с миссией эвакуации.

Подходы к столичному аэропорту перекрыли тысячи афганцев, которые желают покинуть страну. И американские военные, и талибы были вынуждены открывать огонь, чтобы сдержать толпу. 

Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото)

Как сообщали "Подробности", в Госдепе США сообщили, что Украина наряду с другими странами готова приютить у себя афганских беженцев, которые сотрудничали с армией США и теперь боятся расправы. Сколько человек готова принять наша страна не сообщается. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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