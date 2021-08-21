Общество

Украинцев предупредили о запрете полетов

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Украинцев предупредили о запрете полетов

В Украине на время проведения репетиций и празднования Дня независимости в небе действует запрет полетов. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.

Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!

В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления).

Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности.

Украинцев предупредили о запрете полетов

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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По материалам: Подробности

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