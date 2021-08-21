Ученые воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит

К 30-летию Независимости Украины ученые воспроизвели голос поэта и художника Тараса Шевченко. Творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря заказало специалистам одно из столичных рекламных агентств.

Записей голоса Тараса Шевченко не существует, поскольку первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году – через 16 лет после его смерти.

Услышать знаменитого писателя позволили новейшие технологии. Эксперты синтезировали его голос на основе антропометрических данных и нейросети. Для этого тщательно замерили посмертную маску Кобзаря, которая хранится в Национальном музее имени Шевченко.

Что получилось – можно послушать здесь.

Напомним, что ко дню рождения Тараса Шевченко "Подробности" собрали о нем 15 малоизвестных, но интересных фактов.

По материалам: Подробности