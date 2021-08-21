Общество

Ученые воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит

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Ученые воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит

К 30-летию Независимости Украины ученые воспроизвели голос поэта и художника Тараса Шевченко. Творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря заказало специалистам одно из столичных рекламных агентств. 

Записей голоса Тараса Шевченко не существует, поскольку первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году –  через 16 лет после его смерти.

Услышать знаменитого писателя позволили новейшие технологии. Эксперты синтезировали его голос на основе антропометрических данных и нейросети. Для этого тщательно замерили посмертную маску Кобзаря, которая хранится в Национальном музее имени Шевченко.

Что получилось – можно послушать здесь.

Напомним, что ко дню рождения Тараса Шевченко "Подробности" собрали о нем 15 малоизвестных, но интересных фактов.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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