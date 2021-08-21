В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода

В субботу, 21 августа, Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны.

Так, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение:

Запорожской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой областях.

Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности