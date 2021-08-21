Общество

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода

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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода

В субботу, 21 августа, Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны. 

Так, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой областях.

Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.

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По материалам: Подробности

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