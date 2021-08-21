Общество

В Нидерландах электромобиль после зарядки сгорел дотла

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В Нидерландах электромобиль после зарядки сгорел дотла

В Нидерландах, в городе Гронинген, электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки. Об этом сообщает InsideEV’s.

Владелица и ее дочь едва успели покинуть вспыхнувшую машину. 

В Нидерландах электромобиль после зарядки сгорел дотла

Volkswagen ID.3 был припаркован на улице на парковочном месте, зарезервированном для электромобилей, и непосредственно перед возгоранием была подключена к зарядной станции.

Владелица электромобиля отключила зарядный кабель, чтобы начать поездку. Она едва успела посадить своего ребенка в машину и хотела сесть за руль, как заметила дым, после чего тут же появилось пламя.

В Нидерландах электромобиль после зарядки сгорел дотла

Женщина с ребенком успели покинуть начавший пылать электрокар и не пострадали. Чего не скажешь о самой машине.

Прибывший пожарный расчет быстро справился с огнем, но это не помогло Фольксвагену – машина сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Более того – от огня пострадал стоявший рядом электрокар Nissan Leaf первого поколения, у которого от высокой темературы оплавился передний бампер.

Ранее мы писали о том, что в Житомирской области сгорел дом от удара молнии.

По материалам: Подробности

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