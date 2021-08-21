Погода на 21 августа: где пройдут грозы

Погода в Украине в субботу, 21 августа, будет теплой и дождливой. Синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры в большинстве областей.

Солнце будет светить только в восьми регионах нашей страны. В то же время столбики термометров по всей территории будут колебаться от +23 до +29 градусов.

В западных областях прогнозируют дождливую погоду. Температура составит +23…+25 градусов. На Востоке также сильные осадки. Однако там будет несколько теплее, днем ​​+25…+27 градусов.

В северных регионах синоптики не прогнозируют дождей. Отметки на термометрах покажут +25…+27 градусов. На Юге также будет сухо и солнечно. Там следует ожидать +26…+29 градусов.

В Киеве в субботу, 21 августа, стоит ожидать теплую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

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По материалам: Подробности