Общественный транспорт в Киеве меняет график работы

В понедельник и вторник, 23 и 24 августа, в Киеве внесут изменения в работу маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Изменения будут введены в связи с тем, что в городе будут проходить празднования ко Дню флага и Дню Независимости.

23 августа

В течение дня возможно временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 24, 62;

троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 24 на участках:

– от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;

– от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

автобус № 114 на участках:

– от ул. Милославской до Европейской площади;

– от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

24 августа

С начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:30) возможно временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;

трамваев маршрутов №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 в направлении движения до железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее-ул. Казимира Малевича-ул. Короленковская-ул. Тарасовская-ул. Саксаганского-ул. Симона Петлюры-железнодорожный вокзал"Центральный";

автобус № 20 от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада до станции метро"Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до станции метро"Почайна";

автобус №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбедская";

автобус № 118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до бульв. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбус № 40 от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

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По материалам: Подробности