Общество

22 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем до +27 °С

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Ввоскресенье, 22августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных ицентральных частях страны, атакже вЛуганской области пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с.

22 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем до +27 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+18 °С, днем температура воздуха составит +23…+25 °С.

Назападе температура воздуха составит +12…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+27 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.

22 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем до +27 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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