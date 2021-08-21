Общество
22 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем до +27 °С
Ввоскресенье, 22августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных ицентральных частях страны, атакже вЛуганской области пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+18 °С, днем температура воздуха составит +23…+25 °С.
Назападе температура воздуха составит +12…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+27 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo