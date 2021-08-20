Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать

Ежегодно 28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе его еще называют Первой Пречистой. Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о дне окончания земной жизни Матери Божьей.

Что нужно сделать

В праздник верующие стараются посетить Всенощное Бдение в церкви, а также помолиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Желательно всей семьей помолиться Божьей Матери: считается, что в Успение Богородица слышит всех, кто обращается к ней искренне и с чистой душой.

В молитвах к Божьей Матери просят о здравии и лучшей судьбе для детей, об удачном замужестве для дочерей, крепости веры, помощи в прохождении земных испытаний.

По старинной традиции, в праздник начинали делать заготовки на зиму, варить медовуху, собирать грибы, ягоды, орехи. Однако в наше время работать дома и на огороде в это большой праздник запрещается.

Успение Пресвятой Богородицы издавна совпадало с окончанием работ в поле, поэтому в честь праздника наши предки устраивали большой пир с освященными едой и напитками. Сейчас также можно радостно отметить праздник, собравшись за одним столом с семьей и друзьями.

В Успение важно помогать нуждающимся, подавать милостыню, дарить свет и любовь ближним.

С окончанием Успенского поста начиналась пора сватовства и свадеб. По давнему поверью, сватовство на Успение – к счастливому браку и вечной любви.

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По материалам: Подробности