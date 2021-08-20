Общество

Украинцев предупредили о задержке выдачи COVID-сертификатов

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Украинцев предупредили о задержке выдачи COVID-сертификатов

Украинцы могут получить цифровой коронавирусный-сертификат в "Дії". Об этом во время брифинга сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тем не менее, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось.

Читайте также, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, в Украине задерживается бета-тестирование COVID-сертификата в приложении "Дія" для пользователей смартфонов с операционной системой Android. После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
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