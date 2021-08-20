Вместо тактильной плитки – нарисованная: в аэропорту Запорожья шокировали “ноу-хау” для незрячих

В Запорожье вместо того, чтобы установить специальную систему помощи слабовидящим людям, в аэропорту была выполнена лишь ее имитация, сообщает Avianews.

Позже в сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, что специальная контактная плитка желтого цвета установлена только перед входом в новый терминал местного аэропорта.

Затем полосу дорисовали желтой краской на обычном дорожном покрытии.

Ранее был изобретен инновационный метод возобновления зрения.

По материалам: Подробности