Общество

Вместо тактильной плитки – нарисованная: в аэропорту Запорожья шокировали “ноу-хау” для незрячих

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Вместо тактильной плитки - нарисованная: в аэропорту Запорожья шокировали "ноу-хау" для незрячих

В Запорожье вместо того, чтобы установить специальную систему помощи слабовидящим людям, в аэропорту была выполнена лишь ее имитация, сообщает Avianews.

Позже в сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, что специальная контактная плитка желтого цвета установлена только перед входом в новый терминал местного аэропорта.

Затем полосу дорисовали желтой краской на обычном дорожном покрытии.

Ранее был изобретен инновационный метод возобновления зрения.

По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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