Общество
Вместо тактильной плитки – нарисованная: в аэропорту Запорожья шокировали “ноу-хау” для незрячих
В Запорожье вместо того, чтобы установить специальную систему помощи слабовидящим людям, в аэропорту была выполнена лишь ее имитация, сообщает Avianews.
Позже в сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, что специальная контактная плитка желтого цвета установлена только перед входом в новый терминал местного аэропорта.
Затем полосу дорисовали желтой краской на обычном дорожном покрытии.
Ранее был изобретен инновационный метод возобновления зрения.
По материалам: Подробности