В Украине проведут аудит архитектурных ценностей

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принято решение провести аудит всех архитектурных ценностей в Украине. Местным администрациям поручено проверить все такие объекты.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергея Никифорова и секретарь СНБО Алексея Данилова.

"С учетом того, что произошло с усадьбой Барбана СНБО принял несколько решений… Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", – сказал Никифоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь уточнил, что речь идет не только о Киеве, а о всех городах Украины. "Это касается не только Киева, это касается Львова, Одессы, Харькова – всех наших крупных городов… Городов у нас таких 461 – с зарегистрированными объектами", – добавил он.

По его словам, протокольным решением СНБО поручено всем местным администрациям провести проверку объектов, которые подпадают под закон об охране культурного наследия. "И на ближайшем заседании СНБО, как только документы будут готовы, мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил Данилов.

Он добавил, что Киев – особый город, поскольку здесь находится много архитектурных памятников.

"И то, что тут сейчас происходит, – это просто неподобство… когда ночью такие действия начинают происходить", – посетовал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против блогера Шария, главреда "Страны" и российских СМИ.

По материалам: Подробности