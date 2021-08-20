В NASA предупредили о масштабных наводнениях по всему миру

Масштабные наводнения на планете Земля начнутся уже в 2030-х годах. Об этом заявили ученые NASA. По их словам, во многом на это повлияют колебания Луны, а также глобальное потепление, пишет cursorinfo.co.il.

Отмечается, что в скором времени повышение уровня моря станет той проблемой, которую человечеству придется решить. Особенно это будет актуально для прибережных регионов различных стран. Ученые прогнозируют, что что к началу следующего века уровень Мирового океана поднимется на метр.

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Как рассказал сотрудник агентства Бен Хемлингтон, частоты прибережных наводнений увеличится. Более того, они станут более масштабными. С ними придется справляться, чтобы вести нормальную жизнь.

По словам ученого, циклы колебания Луны, которые длятся около двух десятков лет, заставляют приливы усиливаться и ослабевать. Поэтому именно спутник Земли повлияет, согласно прогнозам, на уровень Мирового океана на Земле.

Ранее сообщалось, что человечеству спрогнозировали войну с дикими животными из-за климата.

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По материалам: Подробности