В Гренландии на обычно заснеженном пике впервые прошел дождь

Впервые вистории наблюдений назаснеженной вершине Гренландии выпал дождь, необычные осадки были зафиксированы 14августа примерно в3км над уровнем моря, сообщает CNN.

©Business Insider

Температура напике вГренландии поднялась выше нуля уже втретий раз запоследние 10лет. Теплый воздух вызвал выпадение сильного дождя. Наледяной щит обрушилось 7млрд тонн воды, этого хватит, чтобы заполнить Приливной бассейн вВашингтоне до250тыс. раз.

Согласно информации Национального центра данных поснегу ильду вСША, это самые обильные дожди вГренландии с1950года.

Дождь меняет свойства снега, оставляя после себя ледяную корку, которая поглощает больше энергии отсолнца, пока еенепокроет новый снег.

Количество льда, потерянное 15августа, оказалось в7раз больше, чем среднесуточное значение для этого времени года.

Насамой высокой точке ледникового щита Гренландии расположена станция Национального научного фонда, где ученые наблюдают запогодой вАрктике изаизменениями льда.

Участившиеся экстремальные погодные явления, включая таяние, ураганные ветры идожди, запоследние 10лет вышли зарамки нормы инаблюдаются все чаще.

©New Scientist

По материалам: Gismeteo