Общество

США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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США эвакуировали почти 9 тысяч человек из Афганистана

Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан. Сейчас из страны забрали почти 9 тысяч человек.

"Это опасно для наших войск, которые там работают, чтобы вывести людей. Поэтому мы стараемся двигаться быстрее", – заявила директор по коммуникации Белого дома Кейт Бедингфилд.

Также США продолжают переговоры с боевиками "Талибана", чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула. Пока неизвестно сколько еще американцев находятся на территории Афганистана.

Джо Байден, со своей стороны, чувствует моральный долг перед афганцами, которые помогали военнослужащим США и также хотят бежать из страны.

Читайте также, боевики террористической группировки "Талибан" окружили международный аэропорт столицы Афганистана Кабула. Теперь люди не могут попасть на свой "спасительный" рейс, самолет ВПС Великобритании взлетел из аэропорта Кабула только с половиной занятых пассажирами мест.

Кроме того, недалеко от воздушных ворот столицы Афганистана Кабула погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас с помощью аэропорта проводится эвакуация, представители террористической группировки "Талибан" призвали лиц, у которых нет правильно оформленных документов, покинуть территорию аэропорта.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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