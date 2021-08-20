Общество
Погода в Украине 21 августа: переменная облачность, местами дожди
Всубботу, 21августа, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных ивосточных частях страны, атакже вДнепропетровской, Запорожской иПолтавской областях пройдут дожди сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-13м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+19 °С, днем температура воздуха составит +24…+27 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+26 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+24…+26 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+26…+28 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo