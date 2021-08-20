Общество

Погода в Украине 21 августа: переменная облачность, местами дожди

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Всубботу, 21августа, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных ивосточных частях страны, атакже вДнепропетровской, Запорожской иПолтавской областях пройдут дожди сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-13м/с.

Погода в Украине 21 августа: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+19 °С, днем температура воздуха составит +24…+27 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+26 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+24…+26 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+26…+28 °С.

Погода в Украине 21 августа: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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