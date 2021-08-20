Пять стран готовы принять афганских беженцев

Представители пяти стран предложили временно разместить у себя помогавших США граждан Афганистана, которых эвакуируют из Кабула: Албания, Канада, Мексика, Уганда и Чили. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Что касается тех, кто подал на специальную иммиграционную визу, но пока не находится на нужном этапе, что касается также уязвимых афганцев, которые не участвуют в программе получения специальных иммиграционных виз, то (на их счет) мы получили щедрые предложения от стран по всему миру.

Часть афганцев временно разместят на американских военных базах в Катаре и Кувейте, помочь вызвались Албания и Канада.

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Мы также глубоко ценим щедрое предложение Уганды помочь разместить у себя на временной основе эвакуируемых из Афганистана… Мексика и Чили также объявили о своем намерении помочь уязвимым афганцам.

Латвия эвакуирует 8 граждан Афганистана, которые в свое время помогали ее военным во время миссии НАТО в этой стране, заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс. Сейчас ведется работа с союзниками, чтобы эвакуировать их и членов их семей из Афганистана.

В четверг, 19 августа, сотни афганцев осаждали иностранные дипмиссии в Кабуле, чтобы получить статус беженца или визу. Особой популярностью пользуются Канада, Франции, Турция и Иран. 6 тыс. человек, которых оформили американские консульские работники, ждут рейсов в аэропорту Кабула.

Среди них есть разные категории людей. Некоторые из них – американские граждане, некоторое – афганские, а некоторое – граждане третьих стран.

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Талибы не пускают людей в аэропорт без документов. С конца июля из Афганистана были эвакуированы около 12 тыс. человек, в том числе граждане США, сотрудники посольства и афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы.

Американцы контактируют о всеми сторонами в Афганистане, чтобы обеспечить мирный уход своей армии из страны и эвакуацию гражданских.

Мы продолжаем быть на связи с представителями Исламской Республики, а также с представителями "Талибана". Как я понимаю, у нас не было никаких контактов с президентом Гани с тех пор, как он бежал из страны.

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Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

По материалам: Подробности